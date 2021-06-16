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Ekonomi Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? 16 Haziran güncel altın fiyatı
Ekonomi

Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? 16 Haziran güncel altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Haziran 2021 Altının ons fiyatı, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü 1.859 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında son durum

Yeniakit Publisher
2021-06-16 20:30:00 -
Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar? 16 Haziran güncel altın fiyatı

Çeyrek altın ne kadar, bugün gram altın kaç TL? 16 Haziran altın fiyatları 2021! Canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

Gram altın kaç lira, çeyrek altın ne kadar?

Hem ons fiyatlarına hem de içeride dolar/TL kuruna bağlı olan gram altın 16 Haziran 2021 Çarşamba günü 511,49 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 828 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 844 lirada konumlandı.

Cumhuriyet altını ne kadar?

16 Haziran 2021 Çarşamba günü Cumhuriyet altını 3 bin 304 liradan alınırken 3 bin 365 liradan da satışa sunuluyor. Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu.

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