Gram altın için son uyarı yapıldı! Rakam 1000 lira birden değişecek, duyan duymana söylesin

Ekonomist İslam Memiş, yeni rekorlar geliyor ifadeleri ile parasını altına yatıranlara güzel haberi verdi.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlayarak 1908 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 3 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 40 liradan satılıyor.

Altına yatırım yapanların yakından takip ettiği ekonomist İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yatırımcılara yeni yıla ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

Yeni yılda altın olarak borçlanılmaması gerektiğini belirten Memiş, gram altının fiyatının 3 bin liraya ulaşacağını açıkladı.

Memiş, altının performansına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde “Ons altın 2043 dolar seviyesinde. Bu hafta için 2 bin belki de 1995 dolar seviyesine kadar sarkma olabileceğini söylemiştim. Yine aynı öngörüm geçerli. 2000-1995 dolar destek seviyeleri var. Tabi yine yukarı yönlü seyir devam edecek. Ancak şu anda sakin yatayu bir durum olacak. Özellikle ons ile ilgilenen 2020 dolar destek seviyesini dikkate alması, 2020 aşağı yönlü kırılırsa 1995 dolar destek seviyesi var.Gram altın TL fiyatı 1965-1975 TL arasında. Dolardan destek gördüğü için onstan çok etkilenmiyor. Yine 2024 yılındaki hedeflerimiz malum. 2 bin dolar, 1995 dolar seviyesine gerileyen gram altın kaça tekabül ediyorsa almak lazım.” ifadelerini kullandı.

Yeni rekorlar geliyor

Altına yatırım yapanların acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş “Yeni rekorlar yolda. Yeni zirveler yolda. Altın borçlanmayın. Borçlanmak zorunda olanlar, kafasında 2700, sonra 3 bin lira seviyesini yazsın öyle beklesin. Benim böyle bir maliyetim olsun borçlanmalı mıyım? Borçlanmamalı mıyım? Bunu düşünmesi lazım.” dedi.

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