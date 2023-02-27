Gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın bozalım mı, düştü, çakıldı mı? Ons altın ne olur? Çeyrek, ata altın, cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son zamanlarda büyük bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeninden yükselişe geçti. Fakat çok sürmeden tekrardan düşüşe geçti. Sürekli olarak meydana gelen inişli çıkışlı fiyat tarifesi üzerine uzman isimlerden açıklamalar geldi. Uzman isim Tuna Kaya tarafından yapılan açıklama ile birlikte altın yatırımcılarına duyuru da bulundu. Altın fiyatları ne zaman artacak? Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 27 Şubat Pazartesi günü altındaki son durum...

ALTIN FİYATLARI KANATLANIP UÇACAK!

Altın piyasasındaki dalgalanmalar büyük bir hız kazandı. Sürekli olarak inişli çıkışlı fiyat tarifesini yansıtan altın fiyatları 2022 yılında büyük bir kazanç sağlamıştı. 2023 yılı ile de kazandırmaya devam ederken son 1 aydır büyük bir düşüş gündemde yer alıyor. Düşüşe geçen altın fiyatına dair ünlü ekonomistlerden açıklamalar gelmeye başladı.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmayı başaran altın fiyatlarındaki oynaklık üzerine Tuna Kaya açıklamada bulundu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile birlikte altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar hız kazandı.

7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi ile birlikte 11 ilimizde adeta yıkım meydana geldi. Altın fiyatlarının volatilite sebebiyle düşmesinden dolayı yatırımcılar tedirginleşti. Tuna Kaya'nın açıklaması ise yatırımcılara adeta soğuk su serpti.

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TUNA KAYA SON NOKTAYI KOYDU!

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların hızlanmasıyla endişelenen yatırımcılara ekonomistler tarafından birçok açıklama geldi. İslam Memiş ve daha birçok uzman isimden açıklama gelse de henüz böylesi gelmedi. Ünlü ekonomist Tuna Kaya tarafından yapılan açıklamalar yatırımcıların dikkatini çekti.

Gram altın fiyatları ve ONS altın fiyatları hakkında kritik detaylara değinen Tuna Kaya tahminlerini yatırımcı vatandaşlar ile paylaştı. Seçim sonrasında birçok uzman tarafından yapılan açıklamaya göre altın fiyatlarında büyük bir artış bekleniyor. Altın almak için önümüzdeki iki ayın iyi değerlendirilmesi konusunda uyarılarda bulundular.

TUNA KAYA'NIN GRAM ALTIN TAHMİNİ!

karar'a göre: Şubat ayı itibariyle düşüşe geçen gram altın fiyatları hakkında yorumlar yapan Tuna Kaya sosyal medyada gündem haline geldi. Altın fiyatlarına dair birçok açıklama yapan uzmanlar üzerine isabetli tahminleriyle gündemde yer alan Tuna Kaya açıklamasını yaptı.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya tarafından gelen açıklama ile birlikte ONS altın değerinin 3 bin dolara yükseleceği iddialarında bulundu. ONS altın fiyatları hakkında uçuk bir tahminde bulunan Tuna Kaya yatırımcıları uyardı. ONS altın fiyatının 3 bin dolara yükselmesi halinde gram altın fiyatlarının 2 bin seviyelerine yükselmesi anlamına geliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.097,89

SATIŞ (TL) 1.098,06

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.857,00

SATIŞ (TL) 1.877,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.021,37

SATIŞ (TL) 1.029,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 7.283,00

SATIŞ (TL) 7.356,00

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.809,00

SATIŞ (USD) 1.809,32

Ata Altın güncel satış fiyatı anlık olarak 7.573,00 TL, Ata Altın alış fiyatı ise 7515 TL üzerinden işlem görmektedir. Ata Altın fiyatları en son 27 Şubat 2023 20:25'de güncellenmiştir.

Ons altın ne demek? 1 Troya onsu; tam olarak 31,1034768 gram'a eşittir, ancak bu saf altında olup normal olarak 1 ons = 28,3495231 grama eşittir.

Altın, kimyasal olarak simge Au olarak bilinen ve atom numarası 79 olan elementtir. Altın, karşılıklı olarak kimyasal bağlar oluşturarak birbirine bağlanan 79 proton ve 118 nötron içeren bir atomdur. Altın, kimyasal olarak oldukça kararlıdır ve çoğu kimyasal reaksiyonlarda etkisiz kalır. Altın, kolayca eritilebilir ve kolayca şekillendirilebilir. Altın, kırmızı-sarı renkli bir metal olarak tanınır ve kolayca eriyebilir. Altın, kullanımı gümüş ve bronzdan daha eski olan bir metal olarak bilinir ve çoğu kültürler tarafından değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, çoğu zaman gümüş ve bronzdan daha pahalıdır ve çoğu zaman takı olarak kullanılır.