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Ekonomi Gram altın çeyrek altın alış satış fiyatı! Altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Gram altın çeyrek altın alış satış fiyatı! Altın fiyatı ne kadar?

Altın ne kadar oldu? Altın düştü mü? Altına yatırım yapan ya da yapacaklar gram altın, çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın son haftalarda düştükçe düştü. Korona aşısının piyasaya çıkmaya hazırlandığı şu günlerde altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. Peki altın fiyatı kaç para? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 17:37:00 - 2020-12-01 17:39:37
Gram altın çeyrek altın alış satış fiyatı! Altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün kaç para? 1 Aralık Salı 2020 günü altının gramı 454,03 liradan işleme alınıyor. Dün gram altının fiyatı ise 447 liradan işlem görüyordu. Altında hafif bir yükseliş söz konusu.

Gram altın ne kadar?

Gramı alış 457,59, gram altın satış 457,70 TL

Çeyrek altın kaç para?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 743,10, satış 751,30 TL

Cumhuriyet altını kaç para?

Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.946,20 satış fiyatı da 2.968,20 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış 1.474,10, satış fiyatı 1.498,70 TL

22 ayar bilezik kaç para?

22 ayar bilezik alış fiyatı 414,50, satış fiyatı 416,00 TL

 

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