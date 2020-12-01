Gram altın çeyrek altın alış satış fiyatı! Altın fiyatı ne kadar?

Altın ne kadar oldu? Altın düştü mü? Altına yatırım yapan ya da yapacaklar gram altın, çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. Altın son haftalarda düştükçe düştü. Korona aşısının piyasaya çıkmaya hazırlandığı şu günlerde altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. Peki altın fiyatı kaç para? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın son durum bilgileri.