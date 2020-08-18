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Ekonomi Gram altın 476 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 476 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını 3.196 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:23:36 -
Gram altın 476 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 476,4 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,3 artışla 471,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 476,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.196 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 2.007 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberler ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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