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Ekonomi Gram altın 468 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 468 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3.122 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:33:51 -
Gram altın 468 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 467,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 468,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.122 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.873 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüş nedeniyle altının gram fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını belirten analistler, bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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