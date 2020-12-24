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Ekonomi Gram altın 462 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 462 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını 3.090 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:57:56 -
Gram altın 462 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 461,9 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 460,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 461,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerine 1.877 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nı veto etmesi ve dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajların piyasadaki fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildiren analistler, yurt içinde para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de dayananıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların kırılması halinde 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmişti.

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