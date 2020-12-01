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Ekonomi Gram altın 450 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 450 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3.018 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:50:27 -
Gram altın 450 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 450,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 446,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 450,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 3.018 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.789 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırdığını söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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