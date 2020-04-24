Gram altın 386 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 386,4 liradan işlem görüyor.



Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.



Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

