0553 313 94 23

Gram altın 227 lira seviyelerinde

Gram altın 226,8 lira, çeyrek altın 370 lira ve Cumhuriyet altını 1.515 liradan işlem görüyor

15 Ocak 2019 Salı 10:19
Gram altın 227 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 225,4 - 230,1 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 226,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını da 1.515 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.290,48 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gelişmiş ülke piyasalarında beklenen ekonomik daralmanın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, "Altının ons fiyatı 1.277-1.297 dolar aralığında işlem görüyor. Altının ons fiyatının yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde, dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatını desteklediğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında bu hafta 222-232 lira bant aralığını takip edeceğiz. Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi, döviz kurlarında ve altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Trump'ın Twitter hesabından "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, Suriye konusunda iki ülke yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve İngiltere parlamentosundaki Brexit oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:19
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş gücü istatistikleri (2)
    1. İş gücü istatistikleri (2)
    2. GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin..
    3. Her haliyle örnek hizmetiyle öncü
    4. Trabzonspor'un kupadaki rakibi..
    5. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    6. Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2018'de..
    7. Cumhuriyet’teki ‘fahişeliğe’ tepki
    8. Süleyman Soylu'dan polis merkezine..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri..
    11. Kuşatma altında Filistin Tiyatrosu
    12. Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar..
    13. Eşini bıçaklayıp, 5 aylık bebeğini..
    14. İş gücü istatistikleri (1)
    15. Adana'da dolandırıcılık iddiası
    16. Medipol Başakşehir'in konuğu Hatayspor
    17. Zeytinburnu'ndaki cinayet
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. İşsizlik rakamları açıklandı
    20. "Tuzak hazırlıyor!"
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler