Gram altın 227 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 225,4 - 230,1 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 primle 226,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını da 1.515 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.290,48 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gelişmiş ülke piyasalarında beklenen ekonomik daralmanın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, "Altının ons fiyatı 1.277-1.297 dolar aralığında işlem görüyor. Altının ons fiyatının yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde, dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatını desteklediğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında bu hafta 222-232 lira bant aralığını takip edeceğiz. Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi, döviz kurlarında ve altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Trump'ın Twitter hesabından "DEAŞ kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var." açıklamasında bulunduğunu anımsatarak, Suriye konusunda iki ülke yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve İngiltere parlamentosundaki Brexit oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.