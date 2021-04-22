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Ekonomi Gram altın 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı! İşte son rakam
Ekonomi

Gram altın 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı! İşte son rakam

Gram altın fiyatları, 2021 yılının en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 478 lira seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı ise 1792 dolar seviyesinde.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:18:00 -
Gram altın 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı! İşte son rakam

Gram altın fiyatları, 2021 yılının en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 478 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise 1792 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatı, 479.24 lira seviyesine kadar yükselerek 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 471.40 lira seviyesi görürken, saat 10.07 itibarıyla 478.79 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 155 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 471 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 475 TL seviyeden başlamıştı.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1798 dolar seviyesini, en düşük ise 1788 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.07 oranında düşüşle 1792 dolardan işlem gördü.

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