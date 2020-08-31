GRAFİKLİ - Voleybolda genç kızlar zirveyi bırakmıyor

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu gururu ikinci kez yaşattı.

Antrenör Şahin Çatma yönetimindeki milli takım, Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan final maçında Sırbistan'la karşılaştı.

Çekişmeli bir maçın sonunda rakibini 3-2 yenen ay-yıldızlı ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'ye büyük bir mutluluk yaşatarak, 8 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.





- 2012'de de zirvede yer aldı





Türkiye, Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 2012 yılında da zirveye çıkmıştı.

Ankara'da düzenlenen şampiyonada milliler, finalde yine Sırbistan'la karşılaşmıştı. Antrenör Gökhan Edman yönetiminde ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ı 3-0 yenerek ilk altın madalyaya uzanmıştı.





- 12 yılda 5 madalya





Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, son yıllarda düzenlenen Avrupa şampiyonalarına damga vurdu.

Milliler, son 5 şampiyonanın tamamında ilk 4'te yer almayı başarırken, 2008'den bu yana Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 3 bronz madalya elde etti.

2008 yılında 3. olarak tarihindeki ilk başarısını bronz madalya alarak elde eden milliler, 2012'den bu yana ise istikrarlı bir grafik çizdi.

Ankara'da 2012'de düzenlenen şampiyonada altın madalyaya uzanan ay-yıldızlı ekip, 2014 ve 2016'da üçüncü sırayı alarak iki kez daha bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye, 2018'deki Avrupa Şampiyonası'nda 4. olurken, 2020'de bir kez daha zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.





- Turnuvanın en iyileri milli sporcular





Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'na milli sporcular damga vurdu.

Milli voleybolcu İpar Kurt, turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi. Lila Şengün "En İyi Pasör" ve Gülce Güçtekin ise "En İyi Libero" ödüllerinin sahibi oldu.