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Spor GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor
Spor

GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

"Devler Ligi"ndeki ilk yarı final randevusunda Almanya'nın Leipzig takımı ile Fransız temsilcisi PSG, final bileti için mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:27:55 -
GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bugün belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig takımı ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki 65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını ise Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.

Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig ile 1995 yılından bu yana ilk kez yarı final bileti alan PSG, Avrupa kupalarında bugüne kadar hiç karşılaşmadı.

Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

Leipzig'in 33 yaşındaki Alman teknik direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterecek en genç teknik adam olarak tarihe geçmişti.

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