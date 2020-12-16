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Spor GRAFİKLİ - Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
Spor

GRAFİKLİ - Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

Mersin'de yarın başlayacak 2020 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular, madalyaya ulaşmak istiyor - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: - "Öncelikle final kovalayacağız. Gençler ve büyüklerde madalya şansımız var" - Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı: - "Yarışmaya hazırız. Serilerimizi iyi yapıp final ve madalya kovalayacağız" - Milli sporcu Ece Yağmur Yavuz: - "Yarışmada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Final hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:11:13 -
GRAFİKLİ - Kadın cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yarın başlayacak 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın sporcular, finale kalarak madalya almayı hedefliyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, 17-20 Aralık'ta düzenlenecek şampiyonaya kadın cimnastikçilerin iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Erkekler kategorisinde güzel başarılar elde ettiklerini anımsatan Çelen, "Kadın cimnastikçilerden de başarı bekliyoruz. Öncelikle final kovalayacağız. Gençler ve büyüklerde madalya şansımız var. Sporcularımız çok genç. Biz ülkemiz adına bu şampiyonayı iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Antrenör Özgür Gümüşlü de güzel bir kamp dönemi geçirdikten sonra şampiyonaya katıldıklarını belirtti.

Hazır olduklarını dile getiren Gümüşlü, "Hedefimiz finale kalmak ve madalyalar almak. 4 sporcumuz 16 yaşında ve ilk defa büyükler kategorisinde yarışacaklar. Takımımız gayet iyi ve gençlere güvenimiz tam. Üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- Milli sporcular madalya hedefinde

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı da takım olarak kampta çok çalıştıklarını ifade etti.

Genç bir kadroyla şampiyonada olacaklarını aktaran 30 yaşındaki Göksu, "Takım arkadaşlarım çok genç ve kendilerine güveniyorlar. Bu güzel bir şey. Yarışmaya hazırız. Serilerimizi iyi yapıp final ve madalya kovalayacağız." dedi.

Milli sporculardan 16 yaşındaki Cemre Kendirci ise ilk defa büyükler kategorisinde yarışacağı için heyecanlı olduğunu anlatarak, "Hazırlık kampımız güzel geçti. Sıkı çalıştık ve hazırız. En iyisini yapıp madalyayı kovalayacağız. Bu yaşta ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Bu şampiyona bize güzel bir deneyim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir diğer 16 yaşındaki sporcu Bilge Tarhan da takım olarak şampiyonaya kenetlendiklerini, bireysel kategoride ve takım halinde madalya almak istediklerini kaydetti.


- Ece Yağmur Yavuz: "Final hedefliyoruz"

Ece Yağmur Yavuz da şampiyonada yer almaktan dolayı heyecanlı olduğunu bildirerek, "Yarışmada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Final hedefliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Emeklerimizin karşılığını madalya ile almak istiyoruz. 16 yaşındayız ama bu engel değil, en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Dilara Yurtdaş da 16 yaşında büyükler kategorisinde yarışacağı için heyecan ve gururu birlikte yaşadığını belirterek, "Çok genciz ama bu yarışmaya yansımayacaktır. Hırslı bir şekilde mücadele edeceğiz. Serilerimizi düzgün bir şekilde yapıp madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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