GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 100 bini aştı

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 101 bin 473’e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 329 bin 903 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 33 bin 559 kişi de iyileşti.

- En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 593 bin 39 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 94 bin 941 kişi öldü.

- Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (317 bin 554), Brezilya (293 bin 357), İspanya (279 bin 524), İngiltere (248 bin 293), İtalya (227 bin 364), Fransa (181 bin 575 ), Almanya (178 bin 531), Türkiye (152 bin 587), İran (126 bin 949), Hindistan (112 bin 442), Peru (104 bin 20), Çin (82 bin 967), Kanada (80 bin 142), Suudi Arabistan (62 bin 545), Meksika (56 bin 594), Belçika (55 bin 983 ), Şili (53 bin 617), Pakistan (48 bin 91), Hollanda (44 bin 447), Katar (37 bin 97), Ekvador (34 bin 854), Belarus (32 bin 426), İsveç (31 bin 523 ), İsviçre (30 bin 658), Singapur (29 bin 812), Portekiz (29 bin 660), Bangladeş (26 bin 738), Birleşik Arap Emirlikleri (26 bin 4) ve İrlanda (24 bin 315) ."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 35 bin 704, İtalya 32 bin 330, Fransa 28 bin 132, İspanya 27 bin 888, Brezilya 18 bin 894, Belçika 9 bin 150, Almanya 8 bin 270, İran 7 bin 183, Meksika 6 bin 90, Kanada 6 bin 31, Hollanda 5 bin 748, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 222, İsveç 3 bin 831, Hindistan 3 bin 438, Rusya 3 bin 99, Peru 3 bin 24, Ekvador 2 bin 888, İsviçre 1892, İrlanda 1571, Portekiz 1263, Pakistan 1017, Şili 544, Bangladeş 386, Suudi Arabistan 339, Birleşik Arap Emirlikleri 233, Belarus 179, Singapur 22 ve Katar 16."