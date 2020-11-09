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Spor GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Spor

GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton'ı 1-0 yenen Leicester City, zirvenin yeni sahibi oldu - Granada'yı 2-0'la geçen Real Sociedad, La Liga'da liderliğini sürdürdü - Bundesliga'da Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih, zirvedeki yerini korudu - Serie A'da lider Milan, Verona ile 2-2 berabere kalırken, Fransa'da ise Rennes'i 3 golle geçen Ligue 1 lideri PSG, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:44:52 -
GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR KARAKAYA - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.


- Premier Lig


Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

Son haftalarda gösterdiği performansla eleştirilen Manchester United, Everton deplasmanından 3-1 galip ayrılarak kötü gidişe "dur" dedi.

Sezonun flaş ekibi Aston Villa, konuk olduğu Arsenal'ı 3-0 yenerek iki maç sonra galibiyetle tanıştı.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, evinde Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Chelsea, haftayı 4-1'lik Sheffield United galibiyetiyle kapatırken, Tottenham ise West Bromwich'i 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Premier Lig'in 8. haftasında 18 puana yükselen Leicester City, liderlik koltuğunu Liverpool'dan devraldı. 17'şer puanlı Tottenham ve Liverpool ile 16 puanlı Southampton, Leicester City'yi takip etti.


- La Liga


Lig lideri Real Sociedad, sahasında Granada'yı 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup olarak bu sezon ikinci yenilgisini aldı.

Ligde son haftalarda kazanmakta zorlanan Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-2'yle geçerek dört hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Zirve yarışındaki takımlardan Villarreal, Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi 3-1, Atletico Madrid ise Cadiz'i 4-0 mağlup etti.

La Liga'da 9. hafta sonunda puanını 20'ye çıkaran Real Sociedad, liderliğini korudu. Villarreal 18, iki maçı eksik Atletico Madrid 17, bir maç eksiği bulunan Real Madrid ise 16 puanla zirve takibini sürdürdü.


- Serie A


Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lig lideri Milan, sahasında Verona ile 2-2 berabere kaldı.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Lazio deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika mücadele etti.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün görev yaptığı Sassuolo, Udinese ile 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin güçlü ekiplerinden Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1, Napoli ise Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 7. haftasında Milan, 17 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 15 puanlı Sassuolo, 14'er puanlı Napoli ve Roma izledi.


- Bundesliga


Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, haftanın maçında deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Leipzig, Freiburg'u 3-0'la geçti.

Bayer Leverkusen ise konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 4-3 yenmesini bildi.

Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih 18 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig 16, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen ise 15'er puanla zirve takibini sürdürdü.


- Ligue 1


Sezona kötü başlayan PSG, sahasında Rennes'i 3-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı başardı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı maçta Lille, Brest'e 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Olympique Marsilya'nın Strasbourg'u 1-0 yendiği haftada Olympique Lyon ise Saint-Etienne'i 2-1'lik skorla geçti.

Ligue 1'de 10. haftanın ardından 24 puanlı PSG zirvede yer aldı. Lille 19, Olympique Marsilya ve Rennes 18'er puanla başkent ekibini izledi.

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