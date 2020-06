GRAFİKLİ - Afrika'da her 5 çocuktan biri işçi

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Son yıllarda dünya çapında çocuk işçi sayısı azalmaya devam ederken, hala 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Dünyada çocuk işçiliğinin en yaygın bulunduğu bölge ise her 5 çocuktan birisinin işçi olduğu Afrika olarak biliniyor.

AA muhabirinin, "Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü" dolayısıyla derlediği bilgilere göre, dünyada 5 ila 17 yaş arasındaki 218 milyon çocuk istihdam edilirken, bunların 152 milyonu çocuk işçi sayılıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre çocuk işçiliği, "çoğu kez çocukları, çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler" olarak tanımlanıyor.



ILO'nun 2017'de yayımladığı "Çocuk İşçiliğine İlişkin Küresel Tahminler" raporuna göre, dünya genelinde neredeyse her 10 çocuktan biri çocuk işçiliği mağduruyken, bunların yarısı (73 milyon), "tehlikeli çocuk işçiliği"nde çalışıyor.

- Afrika'da her 5 çocuktan biri işçi

Dünyada çocuk işçilerin neredeyse yarısı (72,1 milyon) Afrika'da, 62,1 milyonu Asya ve Pasifik'te, 10,7 milyonu Amerika'da, 1,2 milyonu Arap ülkelerinde ve 5,5 milyonu Avrupa ve Orta Asya'da bulunuyor.

Afrika'da her 5, Arap ülkelerinde her 35, Avrupa ve Orta Asya'da her 25, Amerika'da her 19 ve Asya-Pasifik bölgesinde her 14 çocuktan biri işçi olarak çalışıyor.



- Çocuk işçilerin çoğunluğu erkek

Cinsiyet dağılımına göre, çocuk işçilerde çoğunluğu erkekler oluşturuyor. Dünyadaki çocuk işçilerin 88 milyonu erkek, 64 milyonu ise kız.

Çocuk işçiliği mağdurlarının neredeyse yarısı 5-11 yaşlarındayken, 42 milyonu 12-14 ve 37 milyonu 15-17 yaş grubunda bulunuyor.

Yüzde 58'i ve tehlikeli sektörlerde çalışan çocuk işçilerin yüzde 62'si erkeklerden meydana geliyor.

- Tarım sektörü en büyük payı oluşturuyor

Çocuk işçiliğindeki en büyük payı, yüzde 71 ile balıkçılık, ormancılık, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliğiyle geçimlik ve ticari çiftçiliği de içeren tarım sektörü oluşturuyor.

Öte yandan, yüzde 17 ile hizmet ve yüzde 12 ile sanayi sektörü de çocuk işçiliğinin diğer paydalarını meydana getiriyor.

- Dünyada çocuk işçiliği azalıyor

Dünyada çocuk işçi sayısı 2016'da, ILO'nun çocuk işçiliği verilerini izlemeye başladığı 2000 yılına göre 94 milyon azaldı. Son 4 yılda dünya çocuk işçiliği oranındaki düşüş hızı ise önemli ölçüde yavaşladı.

Tehlikeli çocuk işçiliği, en çok 15-17 yaş grubunda görülüyor. Tüm tehlikeli çocuk işçiliğinin dörtte biri ise (19 milyon) 12 yaşından küçükler tarafından yapılıyor.



- Çocuk işçiliğiyle mücadele

ILO, çeşitli programlarla 2025'e kadar çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayı hedeflerken, çocuk işçiliğiyle etkili mücadele için üretilmesi gereken çeşitli politikaları da sıralıyor.

Buna göre, çocuk işçiliğiyle mücadele için öncelikle "ücretsiz, kaliteli halk eğitimine erişimin genişletilmesi" gerekiyor.

İstihdama kabul için asgari yaşa kadar kaliteli, ücretsiz ve zorunlu eğitimin, çocuk işçiliğinin sonlandırılmasında kilit bir araç olduğu belirtiliyor.

Çocuk işçiliğinin önemli ölçüde "yoksulluk, risk ve şoklarla ilişkili hane halkındaki kırılganlıklardan kaynaklanması" nedeniyle sosyal koruma sistemlerinin inşası ve genişletilmesi de büyük önem taşıyor.

İş gücü piyasası politikaları ve düzenlemelerinde yeni çeşitli stratejilerin oluşturulmasına da ihtiyaç duyuluyor.