GRAFİKLİ - ABD'nin dünya polisliği: Amerika ana kıtası dışında 320 binden fazla ABD askeri bulunuyor

WASHINGTON (AA) - KASIM İLERİ - ABD son yıllarda birçok ülkedeki asker sayısını azaltıp bazı üslerini kapatırken, Amerikan ordusu halen 172 ülkede çeşitli ölçeklerde 800'e yakın askeri üs ve Amerika ana kıtası dışında 320 binden fazla asker bulunduruyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a Afganistan ve Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısını 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500'e çekme talimatı vermesi, dikkatleri ABD'nin yurt dışındaki askeri üslerine çevirdi.

ABD ordusu stratejik olarak aynı anda iki farklı bölgede iki büyük savaşa girip bu savaşları kazanacak şekilde konumlanıyor ancak son yıllarda Çin'in yükselişi ve Rusya'nın bölgesel askeri çıkışları ABD'nin savunma stratejisinde değişikliğe gitmesine neden oldu.

2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesi kapsamında ABD'nin terörle mücadeleden çok Çin ve Rusya'ya karşı "büyük güç rekabetine" öncelik vermesi ile Pentagon bir süredir özellikle de Orta Doğu ve Afrika'daki kuvvetlerinin sayısını düşürmeye çalışıyor.

Aynı zamanda, Afrika başta olmak üzere birçok bölgedeki üst rütbeli askeri yetkilileri çekip bunların yerine daha düşük rütbeli asker atamaya başladığı da biliniyor.

Pentagon, söz konusu değişikliklere ilişkin üst rütbeli askerlerin özellikle Çin'e karşı alınacak pozisyonlarda kullanılacağını gerekçe gösteriyor.

Bu değişikliklere rağmen ABD halen hemen her bölgede on binlerce asker bulunduruyor.

Ayrıca doğrudan bir ülkede konuşlu olmayıp ABD uçak gemileri ve bunlara eşlik eden gemilerde de yüz binlerce asker görev yapıyor.

AA'nın, ABD Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Veri Merkezinden edindiği bilgilere göre, 30 Eylül itibarıyla ABD'deki üslere bağlı rezerv ve muvazzaf olmak üzere toplam 2 milyon 719 bin 953 asker bulunuyor.

Denizlerde görev yapan askerlerin de bu sayıya dahil olduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan, 7 bin 962'sinin konumları gizli olmak üzere 320 binden fazla Amerikan askeri 172 ülkede ve ABD toprağı olan Hawaii ile Porto Rico'da görev yapıyor.

- Çin: Pasifik bölgesinde 175 bine yakın ABD askeri konuşlu

ABD'nin 2011'den itibaren başta Irak ve Afganistan'dan büyük ölçüde çekilmeye başlaması ve Çin'i çevreleme politikasına önem vermesi ile en fazla Amerikan askerinin konuşlu bulunduğu bölge Pasifik bölgesi oldu.

ABD'nin bu bölgede en çok askeri Hawaii adalarında konuşlu iken en çok ABD askerine ev sahipliği yapan ülke ise Japonya.

ABD'nin Çin'e karşı ön cephe olarak gördüğü Japonya'da 60 bin 920, Güney Kore'de ise 29 bin 220 askeri bulunuyor.

Kuzey Kore'nin nükleer füze ile vurmakla tehdit ettiği ve Amerikan ordusunun bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Guam Adası'nda ise 11 bin 220 asker bulunuyor.

Bunların yanı sıra ABD'nin Avusturalya, Tayland, Filipinler, Hindistan, Singapur dahil bölgedeki ülkelerde 2 bin civarında askeri bulunuyor.

Buna göre, ABD'nin Pasifik ülkelerinde konuşlu asker sayısı 103 bini geçiyor.

Öte yandan Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) karargahına ev sahipliği yapan ve Çin cephesi açısından önemli bir nokta olan Hawaii adalarında 71 bin 112 asker bulunuyor.

- Avrupa'da 70 binden fazla ABD askeri var

ABD'nin NATO'dan dolayı stratejik yığınak alanı olan Avrupa'da da önemli sayıda Amerikan askeri bulunuyor.

ABD yönetimi geçen aylarda Almanya'daki asker sayısını 25 bine çekme karar aldı ancak 30 Eylül rakamlarına göre ABD'nin Almanya'da 46 bin 94 askeri görev yapıyor.

ABD'nin Avrupa Komutanlığı (EUCOM) karargahı Stuttgart'ta bulunuyor.

Diğer taraftan 6. Filo Komutanlığının bulunduğu İtalya'da ise 14 bin 720 Amerikan askeri konuşlu.

NATO Karargahının bulunduğu Belçika'da 1869 Amerikan askeri görev yaparken, İspanya'da 3 bin 575, Hollanda'da 629 ABD askeri bulunuyor.

Son zamanlarda Doğu Akdeniz konusunda aralarındaki gerilimin tırmandığı Yunanistan'da 463, Türkiye'de ise 1762 Amerikan askerinin görev yaptığı verilere yansıyan bilgiler arasında.

Pentagon, Polonya'da 4 bin 500, Norveç'te 700 civarında Amerikan askeri bulundururken diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de yüzlerce asker konuşlandırmış durumda.

ABD ayrıca rotasyon kapsamında Avrupa'ya asker konuşlandırırken EUCOM bölgesinde 70 bini aşkın Amerikan askeri bulunuyor.

- Orta Doğu ve Afrika ağırlık merkezi olmaktan çıkıyor

ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan ve Irak'ı işgal etmesi ile bu ülkelerde 200 binden fazla asker bulunduruyordu.

Körfez ve diğer Arap ülkeleri ile birleştirildiğinde ABD'nin bölgede 300 bine yakın askeri bulunuyordu.

Eski Başkan Barack Obama, 2011'de Irak ve Afganistan'daki askerlerin büyük kısmını çekse de Orta Doğu yine de önemli asker yığınağının bulunduğu bölgeydi.

DEAŞ terör örgütünün yükselişi ve Taliban'ın Afganistan'daki gücünü toparlaması ile ABD başta Irak ve Afganistan olmak üzere bölgedeki üslerini tahkim etti.

Ancak Donald Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik ve Ulusal Savunma Strateji Belgelerinde büyük güç rekabetine öncelik verilmesi ile ABD Orta Doğu'daki gücünü önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Bu hafta açıklanan kararla, ABD Afganistan ve Irak'taki askerlerinin sayısını 2 bin 500'e düşürecek.

ABD'nin halen Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek üzere 1000 civarında özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Irak'taki birçok üssünü boşaltırken, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'deki "Küçük Amerika" olarak anılan üslerini kullanmaya devam ediyor.

Beşinci Filonun karargahının bulunduğu Bahreyn'de 4 bin 517, Katar'da 8 bin, Kuveyt'te ise 13 bin 500 ABD askeri konuşlu.

Diğer taraftan BAE'de 5 bin, Suudi Arabistan'da 4 bin civarında, Ürdün'de 3 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor.

Diğer Orta Doğu ülkeleri ve rotasyona tabi askerlerle CENTCOM bölgesinde 60 binden fazla asker konuşlu.

Afrika'da ise ABD'nin çeşitli ülkelerde toplam 6 bin askeri bulunuyor. Pentagon son zamanlarda Avrupa ile Afrika Komutanlıklarının kara unsurlarını birleştirmişti.

Bakanlık aynı zamanda Afrika'daki asker sayısını ve üst rütbeli subay sayısını azaltmayı planlıyor.

- ABD'nin arka bahçesine 20 bine yakın Amerikan askeri konuşlu

ABD'nin arka bahçesi olarak bilinen Güney Amerika'da da önemli sayıda Amerikan askeri bulunuyor.

ABD'nin 76 üssünün bulunduğu bölgede 20 bine yakın Amerikan askeri konuşlu. Bölgede en fazla Amerikan askerine ev sahipliği yapan ülkeler, toplamda 2 bin civarında Amerikan askeri bulunan Arjantin ve Honduras iken ABD'ye bağlı Porto Rico'da ise 13 bin 505 asker konuşlu.







