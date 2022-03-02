Gözyaşları sel oldu aktı... Yakalanan Rus askerine bakın ne yaptılar
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş 7'nci gününe girerken bölgeden gelen bir görüntü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Söz konusu görüntüde yakalanan bir Rus askerinin Ukraynalı siviller tarafından doyurulduğu görüldü.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişiminde bölgeden acı görüntülerin yanı sıra duygulandıran manzaralar da ortaya çıkıyor.
Yakalanan genç bir Rus askeri, yerel halk tarafından karnı doyurulduğu sırada annesiyle konuştu ve gözyaşlarını tutamadı.