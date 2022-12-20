Gözünüze dizinize dursun! Sizin yatacak yeriniz var mı? O gelişme isyan ettirdi

"Ortada büyük dolap dönüyor. Kumluca'da günlerdir kasada bekleyen kilosu 7 liradan biber, İstanbul'un marketinde nasıl 40 liraya satılabilir? Bu gözü doymazlıktan, bu Allah ve Kitap tanımazlıktan daha büyük bir kıyamet olabilir mi?" diye soran Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Gözünüze, dizinize dursun. Sizin belki cebinizde tonla para var ama yatacak bir karış toprağınız yok. Haberiniz ola..." ifadelerini kullandı. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Malum, geçenlerde başta Türkiye'nin sebze meyve ambarı olarak bilinen Kumluca olmak üzere Antalya ciddi bir sel felaketi yaşamıştı. Bu afet, anında büyük kentlerin çarşı pazarına misliyle yansıtıldı. İstanbul'daki Sebze Meyve Hali'nde kime mikrofonu uzatsanız, "Ne yapalım kardeşim, Antalya'dan mal gelmiyor" diyordu.

Atv Haber, dün sabah şahane bir haberin altına imza attı. Kahvaltı Haberleri'nde Kumluca'daki muhabire canlı bağlantı yapıldı. Muhabir Yasin Anzerli'nin karşısında Kumluca Ziraat Odası Başkanı vardı. Adamcağızın sinirden çenesi titriyordu. İstanbul'da "sel mazereti" nedeniyle domatesin 30, biberin 40 liraya satılmasına isyan ediyordu. "Dua etsinler ki, canlı yayındayım. Yoksa bu karaborsacılara ne diyeceğimi iyi biliyorum. Bunlarda Allah korkusu yok. Alın bakın işte, burada biberin kilosu 7-8 lira, 6 liralık domatesi alan yok. Cam gibi patlıcanımızın kilosu 6 lira ama tüccar yüzüne bakmıyor. Amaçları; sel fırsatını kullanıp, ellerinde stokladıkları sebzeyi 5-6 katı fiyatla halka satmak. Bunlarda vicdan ve Allah korkusu kalmamış."

İşte "yerinden" haber yapmanın farkı!

Ortada büyük dolap dönüyor. Kumluca'da günlerdir kasada bekleyen kilosu 7 liradan biber, İstanbul'un marketinde nasıl 40 liraya satılabilir? Bu gözü doymazlıktan, bu Allah ve Kitap tanımazlıktan daha büyük bir kıyamet olabilir mi?

Gözünüze, dizinize dursun. Sizin belki cebinizde tonla para var ama yatacak bir karış toprağınız yok. Haberiniz ola..."