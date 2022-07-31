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Spor Gözün aydın Galatasaray taraftarı Midtsjö geliyor!
Spor

Gözün aydın Galatasaray taraftarı Midtsjö geliyor!

Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli oyuncu sarı kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 15:15:00 -
Gözün aydın Galatasaray taraftarı Midtsjö geliyor!

Galatasaray, adı bir süredir transfer gündeminde yer alan Fredrik Midtsjö için anlaşma sağladı. Norveçli oyuncu sarı kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray'ın transferini imza aşamasına getirdiği, hatta önceki gün İstanbul biletini bile alan Fredrik Midtsjö, kulübü AZ Alkmaar'ın tutumu nedeniyle rötar yaptı.

Hollanda kulübü, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselip Dundee United ile eşleşince, 4 ve 11 Ağustos'taki 2 maçta daha oyuncusunu kullanmak istedi. Norveçli orta saha bu talep üzerine yolculuğu ertelemek zorunda kaldı.

Fredrik Midtsjö'nün menajeri, dün apar topar İstanbul'a gelerek, başkan Dursun Özbek'in oteline yerleşti. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşmazlık çözüme kavuşturuldu.

Bu akşam İstanbul’da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö bu akşam 19:30’da İstanbul'da olacak.

Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek.

194 maça çıktı

Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç milli takım formasını da 11 kez giydi. Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.

 

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