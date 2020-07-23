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Yerel

Gözü dönen evlat av tüfeğiyle babasını vurdu

Düzce'de ahırdaki hayvanlara yem vermesini isteyen babasıyla tartışan 36 yaşındaki adam, av tüfeğiyle babasını vurdu. Vurulan adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken, gözü dönen evlat ise emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 12:26:00 -
Gözü dönen evlat av tüfeğiyle babasını vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıyayla köyünde yaşayan Nihat H, sabah erken saatlerde oğlu Engin H'den (36) ahırdaki hayvanlara yem vermesini istedi.

Tartışma büyüdü, av tüfeğiyle vurdu

Baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Engin H, evde bulunan av tüfeğini alarak Nihat H'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nihat H'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Engin H. ise olay yerinden kaçtı.

- Oğlu tarafından öldürülen Nihat H.

Babasını vurduktan sonra teslim oldu

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nihat H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Engin H. ise Akçakoca Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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