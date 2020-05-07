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Spor

Göztepe'ye yeni golcü: Ali Sowe

Yeni sezonda forvet takviyesi yapacak olan Göztepe, CSKA Sofya'nın golcüsü Ali Sowe kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:27:00 -
Göztepe'ye yeni golcü: Ali Sowe

Yeniakit.com.tr - Forvet arayışlarını sürdüren Göztepe rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

Ali Sowe bombası

İzmir temsilcisi Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'da top koşturan Ali Sowe için harekete geçti. Göztepe kurmaylarının oyuncu ile temas kurduğu sezon sonu CSKA Sofya ile masaya oturacağı iddia edildi.

Gambiyalı forvet bu sezon 22 maçta 9 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr 

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