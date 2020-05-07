Göztepe'ye yeni golcü: Ali Sowe
Yeni sezonda forvet takviyesi yapacak olan Göztepe, CSKA Sofya'nın golcüsü Ali Sowe kanca attı.
Yeniakit.com.tr - Forvet arayışlarını sürdüren Göztepe rotasını Bulgaristan'a çevirdi.
Ali Sowe bombası
İzmir temsilcisi Bulgaristan ekiplerinden CSKA Sofya'da top koşturan Ali Sowe için harekete geçti. Göztepe kurmaylarının oyuncu ile temas kurduğu sezon sonu CSKA Sofya ile masaya oturacağı iddia edildi.
Gambiyalı forvet bu sezon 22 maçta 9 gol atarken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: Yeniakit.com.tr