Göztepe'nin yeni sahibi çıldırdı! Yok böyle bir transfer listesi...

Bu sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'e düşen Göztepe'de kulübün yeni sahipleri kolları sıvadı. Rasmus Ankersen Süper Lig’in yıldızlarına göz dikti. Gelecek sezon tekrar Süper Lig'e çıkıp şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Ankersen herkesi şaşkına çevirecek oyuncularla ilgileniyor. Yeni yönetim, F.Bahçe'den Ozan Tufan ve Berke Özer, Beşiktaş'tan Cyle Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup, Trabzon'dan Nwakaeme'nin peşinde!

Sürpriz bir şekilde Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin TFF 1. Lig'de kalmaya niyeti yok! Kulübün yeni hissedarı Rasmus Ankersen ile geri dönmenin hesabını yapan Göztepe için çılgın bir iddia ortaya atıldı. Yeniden Süper Lig'e çıkmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacak olan zengin iş insanı ortalığı şimdiden kasıp kavurdu.

DEV KULÜPLERİ RADARINA ALDI

Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini almak için Mehmet Sepil ile el sıkışan Danimarkalı iş insanı Ankersen'in Süper Lig'in formda olan yıldızlarını gündemine aldığı iddiası bomba etkisi yarattı. 39 yaşındaki spor adamının Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve transferin gözdesi olan Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına da kanca attığı ifade edildi.

FUTBOLCULARIN SÖZLEŞMELERİ SONA ERDİ

Ankersen'in listesinde son şampiyon Trabzonspor'dan golcü oyuncu Nwakaeme, Beşiktaş'tan Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve genç Güven Yalçın ile Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile kaleci Berke Özer'i Göztepe'ye kazandırmak istediği ifade edildi.

MENAJERLERLE TEMAS KURULACAK

Ankersen'in Türkiye'deki temsilcilerine kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren yıldız oyuncuların menajerleriyle temas kurulması yönünde talimat verdiği öğrenildi. Devir işlemleri Sepil ve Ankersen tarafından titizlikle sorunsuz bir şekilde devam ederken imzaların atılmasının ardından Göztepe'nin transferde çok ciddi bir atağa kalkacağı tahmin ediliyor.

TRİBÜNLERDE DEVİR SEVİNCİ

Yeni Asır'ın haberine göre; Göztepe'de kulüp hisselerinin yüzde 70'inin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragon Solak'ın hakim ortağı olduğu Sport Republic şirketine devredilecek olması sarı-kırmızılı taraftarın büyük çoğunluğunu memnun etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medyada Türk futboluna ilk kez yabancı bir yatırımcının geldiğini hatırlatarak alınan kararın doğru olduğunu savundu.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Danimarka'da Midtjylland, İngiltere'de Brendford'a büyük başarılar yaşatıp bu yıl yine İngiliz ekiplerinden Southampton'a yatırım yapan Rasmus Ankersen'den beklentilerini dile getiren Göztepeliler, "Bu ekonomik şartlarda yabancı bir şirketin gelmesi çok önemli. Rasmus Ankersen ve Sport Republic Göztepemize hayırlı olsun. Mehmet Sepil, kulübümüzün geleceği için en güzel kararı verdi. Rasmus Ankersen'e sabredebilirseniz, Türkiye'de bir devrim olabilir. Hoşgeldin Patron. Yürüyecek çok yolumuz var" gibi mesajlar yayınladı. Yeni sezonda beklentilerinin çok büyük olduğunu belirten taraftarlar yeniden kenetlenme çağrısında bulundu ve kulüplerine tam destek verilmesi gerektiği görüşünde birleşti.