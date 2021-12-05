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Spor Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK
Spor

Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK yarın İzmir'de karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 10:44:00 -
Göztepe'nin konuğu Gaziantep FK

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gaziantep FK maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde 11 puan ve averajla 18. sırada yer alan Göztepe, ligde galip gelemediği son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İç sahada da 5 maçtır galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

İzmir temsilcisi, ligde geçen sezondan bu yana 22 maçtır kalesini gole kapatamadı.

Göztepe'de Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.

Gaziantep FK'ye karşı galibiyeti yok

Spor Toto Süper Lig'de rakibiyle 5. kez karşılaşacak Göztepe, daha önce 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 4 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol gördü.

 

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