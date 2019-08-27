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Göztepe’den transfer atağı

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Göztepe transferde atağa kalktı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:28
Göztepe’den transfer atağı

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Göztepe transferde atağa kalktı. İzmir ekibi Başakşehir’den Soner Aydoğdu ile prensip anlaşmasına varırken, aynı ekipte forma giyen Mevlüt ve Napoleoni’yi de listesine ekledi.


Sezona büyük umutlarla giren ancak ligde oynadığı iki karşılaşmadan puan çıkaramayan Göztepe’de transfer taarruzu başladı. Kadrosuna en az 2 futbolcuyu dahil etmesi beklenen sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir’de top koşturan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir’e davet edilen tecrübeli oyuncunun kısa sürede kendisini Göztepeli yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan Soner, 2012/2013 sezonunda Trabzonspor’a transfer oldu. 3.5 sezon boyunca Karadeniz ekibinde ter döken deneyimli orta saha oyuncusu, ardından Akhisarspor’un yolunu tuttu. Ege ekibinde başarılı bir grafik sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezondan bu yana Medipol Başakşehir forması giyiyor.



Mevlüt de listede


Başakşehir’den Soner ile söz kesen Göztepe, İstanbul ekibinde forma giyen iki oyuncu için de girişimlerini hızlandırdı. Hücum anlamında beklentilerin altında kalan Göztepe, Mevlüt Erdinç ve Napoleoni için de nabız yokluyor. Kadrosunda çok fazla hücumcu olan İstanbul ekibinin de iki oyuncudan birine transfer için izin vermesi bekleniyor. İzmir ekibi hafta sonunda oynanacak olan Yukatel Denizlispor karşılaşmasından önce transferi noktalamak istiyor.



Yaprak dökümü başlıyor


Dış transferde atağa kalkan Göztepe’yi iç transferde de hareketli bir hafta bekliyor. Beşiktaş karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Tamer Tuna’nın, “Takımdan göndermeyi düşündüğümüz oyuncuları ilk 11’de oynattık” açıklamasındaki isim olan Borges başta olmak üzere Hakan ve Grillo ile yolların ayrılması beklenirken, takımdan ayrılmaya yanaşmayan iki isim yönetimi bir hayli terletecek gibi görünüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:28
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