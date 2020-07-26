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Spor

Göztepe'de yaprak dökümü

Göztepe’de Beto’nun ardından bir oyuncusununda ayrılığını resmen açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:15:00 -
Göztepe'de yaprak dökümü

Göztepe, 3 sezondur takımda bulunan ve sözleşmesi sona eren Andre Castro'ya teşekkür ederek, yolların ayrıldığını duyurdu.

2017-2018 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Portekizli orta saha oyuncusu, Göztepe formasını 101 kez terleterek kulüp tarihine geçmişti.

Castro, bu özelliğiyle Göztepe tarihinde en fazla maça çıkan yabancı futbolcu olmuştu.

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Castro, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonda 9 gol atmış, 17 de asist yapmıştı.

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