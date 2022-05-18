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Spor Göztepe'de Yalçın Kayan gidici
Spor

Göztepe'de Yalçın Kayan gidici

Süper Lig'e Adana Demirspor deplasmanında veda edecek Göztepe'de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 12:35:00 -
Göztepe'de Yalçın Kayan gidici

Süper Lig'de pazar günü Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelip lige veda edecek Göztepe'de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Daha önce Ndiaye, Nwobodo, Burekovic ve Soner'le vedalaşan sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ı da satacağı bildirildi.

İç sahadaki son karşılaşmalarda taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde ıslıklanan Yalçın'ın gelecek sezon kariyerine Süper Lig'de devam edeceği bildirildi.

Yalçın için Göztepe'ye tekliflerin geldiği, yönetimin ise değerlendirmelere başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda profesyonel olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göz-Göz'de şu ana kadar 72 maça çıktı. Yalçın bu süreçte 2 gol attı. Göztepe, Yalçın'ın yanı sıra Atınç Nukan, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat, Berkan Emir, David Tijanic ve Di Santo'yu da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satacak.

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