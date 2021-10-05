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Spor Göztepe'de Schuster sesleri
Spor

Göztepe'de Schuster sesleri

Süper Lig'de işlerin yolunda gitmediği ekiplerden birisi olan Göztepe'de teknik direktörlük konusunda eski Beşiktaşlı Bernard Schuster’in ismi geçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:42:00 -
Göztepe'de Schuster sesleri

Göztepe , Ünal Karaman’ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro’dan da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde hoca arayışları başladı. Nestor’la yarın yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna’ya ise Başkan Sepil’in sıcak bakmadığı vurgulandı.

Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş ’ı da çalıştıran efsane teknik adam Bernard Schuster’in de olduğu kaydedildi.

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