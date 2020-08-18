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Spor Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti
Spor

Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:11:48 -
Göztepe'de Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kosta Rikalı futbolcusu Celso Borges sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Borges'in gönderdiği ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun 2019-2020 sezonuna dair tüm ödemeleri yapılmış olup kulübümüzün bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyen Borges, sarı-kırmızılı ekipte 53 lig ve 9 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

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