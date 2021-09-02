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Spor

Göztepe'de Atan sesleri

Göztepe'de teknik direktör konusunda yönetim rotasını Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'a çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:37:00 -
Göztepe'de Atan sesleri

Göztepe'de teknik direktör konusunda yönetim rotasını Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'a çevirdi.

Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve Tayfun Korkut ile görüşmelerini sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, 47 yaşındaki teknik direktör ile anlaşamadı.

Tayfun Korkut'la tazminat konusunda anlaşamayan İzmir ekibi, Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran Çağdaş Atan'ı gündemine aldı.

2020 yılında Akdeniz ekibinde göreve başlayan Çağdaş Atan, çıktığı 47 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgi alarak maç başına 1.52 puan ortalaması yakaladı.

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