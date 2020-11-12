Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte 30 Ekim Cuma günü testleri pozitif çıktığı açıklanan birer futbolcu, teknik ekip çalışanı ve yöneticiye belli aralıklarla uygulanan 3 testin de negatif sonuçlandığı aktarıldı.