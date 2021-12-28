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Spor Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek
Spor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 10:25:00 -
Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Göztepe, bir önceki tur Kahta 02 Spor'u, Yılport Samsunspor ise 3. turdan katıldığı organizasyonda Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Uşakspor'u saf dışı bıraktı.

Türkiye Kupası'nda 3. kez eşleşen iki takımdan Göztepe, 1966-1967'de yarı finalde ve 2000-2001'de 3. turda rakibini elemişti.

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