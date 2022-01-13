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Spor Göztepe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Spor

Göztepe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 21. haftasında alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe, yarın Malatya'da karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:29:00 - 2022-01-13 13:29:54
Göztepe, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Ligde geçen hafta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerek averajla düşme hattından çıkan 18 puanlı Göztepe ile 3 puan gerisinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 oyuncudan birinin karantina süreci sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil ettiği Oussama Tannane, Jacques François Moubandje ve kaleci Kenan Piric'in lisans işlemleri tamamlandı.

Süper Lig'de 10. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 10. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde rakibine 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, geride kalan 9 karşılaşmada 11 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

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