  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek
Spor

Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Atakaş Hatayspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:17:55 -
Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göztepe, 13. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Lamine Gassama'nın takımla çalışmalara başladığı sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Murat Paluli yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduktan sonra çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, geçen hafta Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bursaspor'a elenen sarı-kırmızılı ekip, ligde 13. haftaya 18 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile aynı puana sahip son 2 maçını kayıpsız geçen Atakaş Hatayspor, maç eksiği ve averajla 8. durumda yer alıyor.

Daha önce alt liglerde birbirlerine rakip olan Göztepe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.


- İlhan Palut Hatayspor'a rakip


İlhan Palut, yarın Göztepe'nin başında eski takımı Atakaş Hatayspor'a rakip olacak.

Futbolculuk kariyerinde Hatayspor dışında sadece Adana Demirspor ve Çorumspor formaları giyen Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 2016-2017 sezonunda sportif direktör olarak görev yapmaya başladığı Hatayspor'da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 14 hafta kala teknik direktörlüğe getirildi.

Hatayspor'u 2017-2018 sezonunda doğrudan TFF 1. Lig'e yükselten İlhan Palut, 2018-2019'da play-off finali oynamasına rağmen Süper Lig'e yükselemedi. İlhan Palut, 2019-2020 sezonunda 6. haftanın ardından Hatayspor'la yollarını ayırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap!
Gündem

Sözleri çarpıtılan Ebubekir Sofuoğlu'ndan linç girişimine cevap! "Emlakçılar ve komşuların üniversite ile ne alakası var"

"Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri" söylemini dile getirmediği halde, dile getirmiş gibi gündeme getirilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğr..
AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar
Dünya

AB'den skandal karar! İki dini yok saydılar

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslümanların ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan k..
İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!
Dünya

İki ülke arasında savaş çıkaracak iddia: Katil Sisi'nin oğlu!

Kahire’de 2016’da İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin işkence ile öldürülmesi, İtalya ile Mısır arasında krize neden olmuştu. İtalya..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay