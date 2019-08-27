Göztepe, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir'den Soner Aydoğdu'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Soner Aydoğdu'nun satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığı bildirildi. Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan 28 yaşındaki Soner Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisarspor ve son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydi. Süper Lig'de 191 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu 15 gol kaydetti.



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