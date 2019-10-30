Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe ile Sivas BLD karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe ile Sivas BLD karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe evinde Sivas BLD'yi konuk etti. İşte, maçın detayları...
MAÇ SONUCU: 3-0
Göztepe, TFF 2. Lig ekibi Sivas BLD'yi konuk etti.
Göztepe mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.
Göztepe'nin golleri Yasin Öztekin, Eren Derdiyok (pen.) ve Batuhan Kırdaroğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla Göztepe adını bir üst tura yazdırdı.