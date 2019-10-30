  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe ile Sivas BLD karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?

2019-10-30 20:37:00 -
Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe ile Sivas BLD karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Sivas BLD maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe evinde Sivas BLD'yi konuk etti. İşte, maçın detayları...

MAÇ SONUCU: 3-0

Göztepe, TFF 2. Lig ekibi Sivas BLD'yi konuk etti.

Göztepe mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Göztepe'nin golleri Yasin Öztekin, Eren Derdiyok (pen.) ve Batuhan Kırdaroğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Göztepe adını bir üst tura yazdırdı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim