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Spor Göztepe, Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti
Spor

Göztepe, Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:31:46 -
Göztepe, Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi.

Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.


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