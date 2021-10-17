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Spor Göztepe nihayet kazandı
Spor

Göztepe nihayet kazandı

Göztepe'nin galibiyet hasreti İstanbul'da son buldu. Sarı-kırmızılı ekip yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 15:36:00 -
Göztepe nihayet kazandı

Göztepe'nin galibiyet hasreti İstanbul'da son buldu. Sarı-kırmızılı ekip yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı.

Ev sahibi takım 51. dakikada Yusuf Erdoğan ile öne geçti. Konuk Göztepe'nin cevabı ise 67'de Adis Jahovic ile geldi. Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren gol 87. dakikada David Tijanic'ten geldi: 1-2.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet özlemi 7 haftaya yükseldi. Son 4 haftayı puansız kapatan GözGöz ise 4. haftadaki Başakşehir galibiyetinden sonra ilk kez kazandı.

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