  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, Moubandje'yi kiraladı!
Spor

Göztepe, Moubandje'yi kiraladı!

Göztepe, Dinamo Zagreb'de forma giyen 31 yaşındaki İsviçreli sol bek François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:05:00 -
Göztepe, Moubandje'yi kiraladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından İsviçreli sol bek oyuncusu François Moubandje'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken Moubandje'ye "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Moubandje, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor forması giymişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay