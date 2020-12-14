  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"
Spor

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:12:47 -
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir"

İZMİR (AA) - Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Çaykur Rizespor maçını yöneten Özgür Yankaya'yı eleştirerek, Yankaya'nın Süper Lig hakemi olmadığını savundu.

Sepil, yaptığı açıklamada, 3-2 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının hakemi Özgür Yankaya'nın 6-7 yıl içinde kendi maçlarında yaptıkları hatalardan oluşan bir dosyayı tamamlayıp Türkiye Futbol Federasyonuna ileteceklerini söyledi.

Yankaya'nın bu sezon yönettiği 5 maçtan 2'sinin Göztepe karşılaşması olduğunu hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Özgür Yankaya, Süper Lig hakemi değildir. Bunu sadece biz değil, birçok kişi söylüyor. Bu arkadaşımız bol miktarda Göztepe maçına görevlendiriliyor. Süper Lig yeterliliği olmayan hakemlerin ligde maç yönetmesiyle biz bazı hakemlerin önünü kapatıyoruz. Maçın sonucuyla ilgili herhangi bir talebimiz yok. Daha önce de söylediğimiz gibi maçlar sahada bitmeli."

Mehmet Sepil, yeni bir Merkez Hakem Kurulunun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulunun VAR konusundaki, hakemler konusundaki şikayetleri dikkatlice dinleyip, bunlar hakkında önlem alması gerekiyor. Herkes sesini duyurmak için, lobi için şikayette bulunuyor ama biz Göztepe olarak bunlardan biri değiliz. Bizim prensibimiz mümkün olduğu kadar hakemler hakkında konuşmamak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü köpekler kudurdu
Siyaset

FETÖ’cü köpekler kudurdu

Akit Medya Grubu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmalarını..
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay