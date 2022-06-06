Göztepe kime satıldı? Göztepespor Kulubü yeni sahibi kim?

Süper Lig'den düşüp yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de şirket hisselerinin devir işlemlerinde anlaşma sağlandı. Göztepe, Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen'in Sırp milyarder Dragan Solak'la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulübün devri konusunda prensip anlaşmasına vardı. NTV’de yer alan habere göre, Kulübün yüzde 70 hisselerini Ankarsen ve Solak tarafından İngiltere'de kurulup, Avrupa çapındaki farklı kulüplerde hisseleri bulunan yabancı yatırım şirketi Sport Republic devralırken, yüzde 30'luk kısmının Göztepe Spor Kulübü mevcut ortaklarında kalacağı ifade edildi. Futbol takımının tüm sorumluluklarını Sport Republic şirketi üstlenecek. Devir işlemlerinin 2-3 hafta sürmesi beklenirken, geçiş döneminde futbol takımıyla ilgili tüm kararlar Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi tarafından verilecek.

Rasmus Ankersen kimdir?

Rasmus Ankersen, ilk olarak ülkesinde Midtjylland takımında görev aldı. Midtjylland'ı Avrupa kupalarına kadar taşıyan Göztepe'nin yeni patronu, rotayı İngiltere'ye çevirip 6 yıl Brendfort'u yönetti.

Brendfort, Ankersen döneminde tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, 2022'de Southampton'a yatırım yaptı. İki kez İzmir'e gelip, Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesislerini gezen, ligdeki Altay derbisini tribünden izleyen Ankersen, sezon boyunca Göztepe'yi yakından takip etti.

Göztepe oyuncu kadrosu:

İrfan Can Eğribayat

Kerim Alıcı

Marko Mihojević

Kahraman Demirtaş

Obinna Nwobodo

Halil Akbunar

Soner Aydoğdu (İstanbul Başakşehir'den kiralık)

Cherif Ndiaye

Lourency

Kenan Pirić

Arda Özçimen

Makana Baku

Dino Arslanagić

Ege Özkayımoğlu

Adis Jahović

Efe Can Saçıkara

François Moubandje (Dinamo Zagreb'ten kiralık)

Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü'nden kiralık)

Eren Bilen

Franco Di Santo

Yusuf Talum

Yalçın Kayan

Atınç Nukan

Oussama Tannane

Wilker Ángel

Berkan Emir

David Tijanić

Murat Paluli

Aytaç Kara (Galatasaray'dan kiralık)

Altay Özkan