Göztepe kime satıldı? Göztepespor Kulubü yeni sahibi kim?
Süper Lig'in 34. hafta maçında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kalan Göztepe, 28 puanda ligin bitimine 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. Artık 1. Lig’de mücadele verecek olan Göztepe’nin satılıp satılmayacağı merak edilir oldu. Peki Göztepe satılıyor mu? Göztepe Spor Kulübü kime satılacak? Göztepe’yi kim alacak? İşte detaylar.
Süper Lig'den düşüp yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de şirket hisselerinin devir işlemlerinde anlaşma sağlandı. Göztepe, Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen'in Sırp milyarder Dragan Solak'la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulübün devri konusunda prensip anlaşmasına vardı. NTV’de yer alan habere göre, Kulübün yüzde 70 hisselerini Ankarsen ve Solak tarafından İngiltere'de kurulup, Avrupa çapındaki farklı kulüplerde hisseleri bulunan yabancı yatırım şirketi Sport Republic devralırken, yüzde 30'luk kısmının Göztepe Spor Kulübü mevcut ortaklarında kalacağı ifade edildi. Futbol takımının tüm sorumluluklarını Sport Republic şirketi üstlenecek. Devir işlemlerinin 2-3 hafta sürmesi beklenirken, geçiş döneminde futbol takımıyla ilgili tüm kararlar Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi tarafından verilecek.
Rasmus Ankersen kimdir?
Rasmus Ankersen, ilk olarak ülkesinde Midtjylland takımında görev aldı. Midtjylland'ı Avrupa kupalarına kadar taşıyan Göztepe'nin yeni patronu, rotayı İngiltere'ye çevirip 6 yıl Brendfort'u yönetti.
Brendfort, Ankersen döneminde tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükseldi. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, 2022'de Southampton'a yatırım yaptı. İki kez İzmir'e gelip, Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesislerini gezen, ligdeki Altay derbisini tribünden izleyen Ankersen, sezon boyunca Göztepe'yi yakından takip etti.
Göztepe oyuncu kadrosu:
İrfan Can Eğribayat
Kerim Alıcı
Marko Mihojević
Kahraman Demirtaş
Obinna Nwobodo
Halil Akbunar
Soner Aydoğdu (İstanbul Başakşehir'den kiralık)
Cherif Ndiaye
Lourency
Kenan Pirić
Arda Özçimen
Makana Baku
Dino Arslanagić
Ege Özkayımoğlu
Adis Jahović
Efe Can Saçıkara
François Moubandje (Dinamo Zagreb'ten kiralık)
Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü'nden kiralık)
Eren Bilen
Franco Di Santo
Yusuf Talum
Yalçın Kayan
Atınç Nukan
Oussama Tannane
Wilker Ángel
Berkan Emir
David Tijanić
Murat Paluli
Aytaç Kara (Galatasaray'dan kiralık)
Altay Özkan