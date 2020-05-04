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Spor

Göztepe, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:43:19 -
Göztepe, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına iki grup halinde devam etti.

Antrenmanlarına geçen hafta gruplar halinde Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

İki ayrı grup halinde yapılan idmanlarda kondisyon ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Futbolcuların bugünden itibaren iki ayrı gruba ayrıldığı sarı-kırmızılı ekipte iki gruptaki futbolcular tesislerde karşılaşmayacak.

Soyunma odaları, duşlar ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte futbolculara tesise girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.

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