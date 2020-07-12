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Spor

Göztepe-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler internette " Göztepe Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Gençlerbirliği Göztepe maçının ayrıntıları...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 07:34:00 -
Göztepe-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de 32. haftanın perdesi İzmir'de açıldı. Göztepe, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Göztepe yıkıldı, Gençlerbirliği hayat buldu.

Gençlerbirliği Göztepe maçı kaç kaç bitti?

3. dakikada Giovanni Sio ile öne geçen Gençlerbirliği, 45. dakikada Bogdan Stancu ile farkı 2'ye çıkardı.

Başkent ekibi, 75. dakikada Stephane Sessegnon'nun golüyle iyice rahatladı. 90'da Göztepe, Alpaslan Öztürk'le golü buldu ve mücadele Gençlerbirliği'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

4 maç sonra galibiyet alan Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, bu sonucun ardından 36 puana yükseldi, maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi ve küme düşme hattından uzaklaştı.

6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.

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