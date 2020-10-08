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Spor Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:47:51 -
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Akşam idmanına istasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik antrenmanı yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Kubilay Sönmez ve Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.


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