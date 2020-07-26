Göztepe evinde kazandı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in ortasında ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Tripic, ceza sahasına girdiğinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Ali Şansalan VAR'dan gelen uyarı üzerine görüntüyü tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 31. dakikada kullanan Napoleoni meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

42. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın attığı şutta savunma oyuncularından dönen topla ceza sahasına girerken buluşan Kone'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı ortada ön direkte müsait durumdaki Fernando'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Göztepe 55. dakikada tekrar öne geçti. Sol kanattan Tripic'in yaptığı ortada ceza alanı içinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic'in şutunda direğe çarpan top oyuna alanına döndü.

90+4. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde kaldığı pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Berkan Emir topu filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor üçüncülüğü İzmir'de bıraktı

Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında galip gelmesiyle sezonu dördüncü sırada bitirdi.

Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59 puanlı Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor'a devretmişti. Sivas temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.

Göztepe aradan sonra ilk kez kazandı

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

Puanını 42'ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa'nın önünde kendisine 10. sırada yer buldu.

Napoleoni 100. maçında gol attı

2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Napoleoni, Demir Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.

Maç bittikten sonra kırmızı kart

Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.

Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR'dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan, soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen'i oyun alanına çağırdı ve kırmızı kart gösterdi.

Göztepe cephesi

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında aldıkları sonuçların başta Göztepe camiası olmak üzere kendilerinin de kabul edebileceği sonuçlar olmadığını belirtti.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını en azından üzerlerindeki bu kötü enerjiyi atabilmek adına bir fırsat olarak gördüklerini bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız ile yaptığımız konuşmada belki bizi affettirmez ama camiamız için bir galibiyet alarak sezonu tamamlamak istediğimizi konuştuk. Oyuncularım bunun reaksiyonunu sahada çok net bir şekilde verdiler. Hem iyi futbol oynadılar hem de çok iyi mücadele ettiler, onlara teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası süreç için taraftarımızdan özür diliyoruz bugünkü galibiyet ile onları bir nebze mutlu edebildiysek bu bizim için günün kazancıdır."

Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçı fazla konuşmak istemediğini, müsabakanın beklemediği şekilde gergin geçtiğini söyledi.

Bunda verilen hakem kararların etkili olduğunu savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Anında müdahalelerin olmaması maçı gerdi. Hakan Arslan'ın sakatlanması dengemizi bozdu. Hakan'a dirseğin gelmesi, yarık var yüzünde ve hakem arkadaşımızın bunu görmemesi ve VAR'a gitmemesi, bir sürü şey var. Başarılı hakemlerinden bir tanesi ama kötü bir maç oldu yönetim açısından."

Çalımbay, ilk yarıda yedikleri golün ardından her türlü riske girdiklerini, golü de bulmalarına rağmen beklenmedik bir hatadan gol yediklerini belirterek, "Göztepe daha istekli ve arzuluydu. Biz de çok istedik ama gelen pozisyonları değerlendiremedik. İstediğimiz olmadı. Sivasspor olarak iyi bir sezon geçirdik. Ligi daha iyi bir yerde de bitirebilirdik. Sakatlıklar, aksilikler oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın diğer takımlarda başarılı olacağını kaydeden Çalımbay, "Sivasspor'la bir yola girdik, yarı yolda bırakmak olmaz. İnşallah Avrupa'da başarılı oluruz, Fazla transfer yapmayacağız 5-6 oyuncu alacağız." değerlendirmesinde bulundu.