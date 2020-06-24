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Spor

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:40:03 -
Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe’de sağ diz iç yan bağında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen Cameron Jerome, sağ uyluk ön bölgede kas yaralanması olan Ege Özkayımoğlu, sol uyluk arka bölgede kas yaralanması bulunan Hüseyin Bulut takımdan ayrı idman yaptı.

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