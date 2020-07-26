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Spor

Göztepe, Andre Castro ile devam etmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-26 01:05:02 -
Göztepe, Andre Castro ile devam etmeyecek

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi biten Portekizli futbolcusu Andre Castro'ya teşekkür etti.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabında Andre Castro'nun maçlarından görüntülerinin yer aldığı bir videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"3 sezon boyunca sahada kazanmak için tüm enerjisini ortaya koyan ve Göztepe tarihinin en fazla forma giyen yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan oyuncumuz Andre Castro'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado Andre Castro."

Türkiye kariyerine 2013-2014'te Kasımpaşa'da başlayan Andre Castro, 2017-2018'de Göztepe'ye transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 96 maça çıkan Portekizli futbolcu, Göztepe'nin lig tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda bulunuyordu.


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