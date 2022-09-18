Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?
1.Lig'in 6.haftasında Göztepe ile Altınordu karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın şifreli kanalda olup olmayacağını merak ediyor. Samsunspor Sakaryaspor şifresiz mi?
1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Göztepe ile Altınordu karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?
Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?
Göztepe bu akşam Altınordu ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maç TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.