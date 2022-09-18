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Spor Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?

1.Lig'in 6.haftasında Göztepe ile Altınordu karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın şifreli kanalda olup olmayacağını merak ediyor. Samsunspor Sakaryaspor şifresiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:11:00 -
Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?

1.Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam Göztepe ile Altınordu karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?

Göztepe-Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe bu akşam Altınordu ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maç TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.

Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE
Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE

Spor

Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE

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