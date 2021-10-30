  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pakistan'da petrol istasyonunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan Ukrayna'ya darbe! Kışı bahane ettiler

Diyanet'e bilendi yine faka bastı! CHP, Mustafa Kemal'in yasağını unuttu

M. Kemal hassasiyeti çıkar ilişkisine kadar! Laikçi Kemalistler, HDP için üç maymunu oynadı!

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Sınır dışı ediliyor

Uzman isim açıkladı: Koronadan daha çok ölüme neden oluyor

Cihat Yaycı Paşa tehditlere böyle cevap verdi: FETÖ’cü çomarların saldırısı benim için büyük onurdur

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Rusya korkusunu itiraf etmişti! Ukrayna'dan Bayraktar TB2 çıkışı

CHP'li belediye tepki çeken heykelleri kaldırdı! Vatandaşın parası böyle çöp oluyor
Spor Göztepe Alanyaspor'a konuk olacak
Spor

Göztepe Alanyaspor'a konuk olacak

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 09:29:00 -
Göztepe Alanyaspor'a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Göztepe, 8 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor, 11. haftaya 20 puan ve averajla 4. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde Halil Akbunar ve Marko Mihojevic'in sakatlıkları bulunuyor.

Alanyaspor'la 9. randevu

Süper Lig'de rakibiyle 9. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 13 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 11 gol gördü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi
Gündem

Verdiği oran yüzde 25 sapmıştı! Patlayan anketçi yeni balonunu şişirdi

Geçmiş seçimlerde AK Parti oylarını olduğundan fazla gösteren Mehmet Pösteki'nin sahibi olduğu ORC, CHP ile çalışmaya başladıktan sonra tam ..
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hayatını kaybetti
Dünya

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hint versiyonunda sunuculuk yapan Puneeth Rajkumar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...
İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı
Siyaset

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim" diyerek kendisini öven CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay